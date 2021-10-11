Галлан: я принял решение о шести капитанах в «Рейнджерс». Игроки согласились с этим

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал решение о назначении шести альтернативных капитанов в клубе вместо одного.
«Это моё решение не называть одного капитана, пока мы так и будем продолжать. Я предпочитаю шесть вариантов. Ранее это влияло благоприятно на мои команды.
Это вариант, при котором чувствую себя комфортно. Я уверен в этом. Мы общались с игроками утром, и они согласились с этим решением.
Крис Друри (генменеджер «Рейнджерс» — Прим. «Чемпионата») сказал, что окончательное слово останется за мной.
Не думаю, что расклад изменится в ближайшее время», — приводит слова Галлана в «Твиттере» журналист Винс Меркольяно.
Напомним, в список шести капитанов вошли: Артемий Панарин, Мика Зибанеджад, Джейкоб Труба, Баркли Гудроу, Райан Строум и Крис Крайдер.
- 11 октября 2021
-
20:26
-
20:04
-
19:53
-
19:38
-
19:32
-
19:21
-
19:17
-
18:48
-
18:30
-
18:17
-
18:01
-
17:37
-
17:23
-
17:02
-
16:51
-
16:39
-
16:27
-
16:17
-
15:52
-
15:46
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:06
-
12:49
-
12:14
-
11:41
-
11:12
-
10:32
-
09:47
-
09:30
-
09:20