Галлан: я принял решение о шести капитанах в «Рейнджерс». Игроки согласились с этим

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал решение о назначении шести альтернативных капитанов в клубе вместо одного.



«Это моё решение не называть одного капитана, пока мы так и будем продолжать. Я предпочитаю шесть вариантов. Ранее это влияло благоприятно на мои команды.



Это вариант, при котором чувствую себя комфортно. Я уверен в этом. Мы общались с игроками утром, и они согласились с этим решением.



Крис Друри (генменеджер «Рейнджерс» — Прим. «Чемпионата») сказал, что окончательное слово останется за мной.



Не думаю, что расклад изменится в ближайшее время», — приводит слова Галлана в «Твиттере» журналист Винс Меркольяно.



Напомним, в список шести капитанов вошли: Артемий Панарин, Мика Зибанеджад, Джейкоб Труба, Баркли Гудроу, Райан Строум и Крис Крайдер.

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