Голкипер «Далласа» Бишоп отсутствует в заявке клуба. Он пропустил прошлый сезон
Поделиться
Вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп отсутствует в списке команды на сезон на официальном сайте НХЛ, сообщает в «Твиттере» журналист Саад Юсуф.
Сообщается, всего в списке числятся 27 человек, 21 из них тренируются, шесть отсутствуют по причине травмы. Среди них: Джейсон Робертсон, Блейк Комо, Александр Петрович, Джейк Эттингер, Тай Делландреа и Оскар Бек.
Бишоп не сыграл в сезоне-2020/2021 после перенесённой операции на колене. В последний раз он играл во втором раунде плей-офф с «Колорадо» в сезоне-2019/2020.
Контракт Бишопа с кэпхитом $ 4,9 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023.
Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Даллас» сыграет 15 октября в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Комментарии
- 11 октября 2021
-
20:26
-
20:04
-
19:53
-
19:38
-
19:32
-
19:21
-
19:17
-
18:48
-
18:30
-
18:17
-
18:01
-
17:37
-
17:23
-
17:02
-
16:51
-
16:39
-
16:27
-
16:17
-
15:52
-
15:46
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:06
-
12:49
-
12:14
-
11:41
-
11:12
-
10:32
-
09:47
-
09:30
-
09:20
Партнерский контент