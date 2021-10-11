Голкипер «Далласа» Бишоп отсутствует в заявке клуба. Он пропустил прошлый сезон

Вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп отсутствует в списке команды на сезон на официальном сайте НХЛ, сообщает в «Твиттере» журналист Саад Юсуф.



Сообщается, всего в списке числятся 27 человек, 21 из них тренируются, шесть отсутствуют по причине травмы. Среди них: Джейсон Робертсон, Блейк Комо, Александр Петрович, Джейк Эттингер, Тай Делландреа и Оскар Бек.



Бишоп не сыграл в сезоне-2020/2021 после перенесённой операции на колене. В последний раз он играл во втором раунде плей-офф с «Колорадо» в сезоне-2019/2020.



Контракт Бишопа с кэпхитом $ 4,9 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023.



Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Даллас» сыграет 15 октября в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».