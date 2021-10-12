В ночь с 12 на 13 октября стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги.



В первой игре встретятся действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». Матч пройдёт в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 2:30 по московскому времени. Во второй встрече, которая начнётся в 5:00 мск, «Вегас Голден Найтс» на стадионе «Ти-Мобайл Арена» примет новичка лиги «Сиэтл Кракен».



«Чемпионат» представляет расписание матчей НХЛ сезона-2021/2022.

Игроки НХЛ могут отправиться на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекин (Китай). В этом случае регулярный чемпионат уйдёт на паузу и будет приостановлен 6 февраля, а возобновится 23 февраля. Окончательное решение по данному вопросу будет принято до 10 января.