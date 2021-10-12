Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей НХЛ сезона-2021/2022

Расписание матчей НХЛ сезона-2021/2022
Комментарии

В ночь с 12 на 13 октября стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги.

В первой игре встретятся действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». Матч пройдёт в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 2:30 по московскому времени. Во второй встрече, которая начнётся в 5:00 мск, «Вегас Голден Найтс» на стадионе «Ти-Мобайл Арена» примет новичка лиги «Сиэтл Кракен».

«Чемпионат» представляет расписание матчей НХЛ сезона-2021/2022.

Расписание матчей НХЛ сезона-2021/2022

Игроки НХЛ могут отправиться на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекин (Китай). В этом случае регулярный чемпионат уйдёт на паузу и будет приостановлен 6 февраля, а возобновится 23 февраля. Окончательное решение по данному вопросу будет принято до 10 января.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021