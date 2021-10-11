Воробьёв: в третьем периоде с «Сочи» уверенность «Металлурга» переросла в самоуверенность

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:1).
«Очень много было нанесённых бросков, большое преимущество. Не смогли его в достаточной мере использовать. Магнус Хелльберг – надо отдать должное – здорово отыграл этот матч. Самое главное, что берём два очка и готовимся к игре с «Ак Барсом».
Сочинцы добавили в третьем периоде, и мы чуть потеряли нить игры? Может быть, и у нас уверенность где-то переросла в самоуверенность. Но мы готовились именно к такой игре соперника, разбирали именно это на собрании.
Дебют Ильи Квочко? Сыграл тринадцатым нападающим, три отрезка. Это очень важный опыт для него. Силовой борьбы он не боится – это и по МХЛ было видно. Поедет ли он с «лисами» в поездку? Да, конечно. Здесь у него было три отрезка, а там он играет и в большинстве, и в меньшинстве, и «пять на пять». В его возрасте надо играть в первую очередь», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.
- 11 октября 2021
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