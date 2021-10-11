Назаров — об 1:3 с «Металлургом»: в третьем периоде разбежались, но уже было поздновато

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (1:3).



«Немного не выполнили установку на игру. В третьем периоде разбежались, что-то стало получаться. Забили, но уже было поздновато. С такой командой нужно начинать играть раньше. Вихарев? Есть небольшое сотрясение.



Хелльберг лучший игрок сегодня? Он основной игрок в команде. Он просто звезда! Часто бросали издали – была такая установка? Да нет, Магнитогорск просто хорошо обороняется, не пускает к воротам. Поэтому старались хоть так напрягать вратаря», — приводит слова Назарова официальный сайт КХЛ.



Напомним, в следующем матче «Сочи» в гостях встретится с «Автомобилистом» (13 октября).