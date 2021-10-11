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«Рейнджерс» отправил российского форварда Кравцова в АХЛ

«Рейнджерс» отправил российского форварда Кравцова в АХЛ
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«Нью-Йорк Рейнджерс» отправил российского нападающего Виталия Кравцова в фарм-клуб.

Как сообщает официальный сайт команды, 21-летний форвард переведён в АХЛ в состав «Хартфорд Вулф Пэк». Вместе с ним в фарм-клуб отправлены Морган Бэррон и Грег Маккегг.

Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ, а всего провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

Также в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Кравцов, выступая за «Трактор», принял участие в 49 встречах, забросив 16 шайб и отдав восемь результативных передач. Российский форвард за всю регулярку набрал 24 очка.

Первый матч в новом сезоне НХЛ «Рейнджерс» проведёт 14 октября в гостях с «Вашингтоном».

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