«Рейнджерс» отправил российского форварда Кравцова в АХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» отправил российского нападающего Виталия Кравцова в фарм-клуб.



Как сообщает официальный сайт команды, 21-летний форвард переведён в АХЛ в состав «Хартфорд Вулф Пэк». Вместе с ним в фарм-клуб отправлены Морган Бэррон и Грег Маккегг.



Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ, а всего провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.



Также в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Кравцов, выступая за «Трактор», принял участие в 49 встречах, забросив 16 шайб и отдав восемь результативных передач. Российский форвард за всю регулярку набрал 24 очка.



Первый матч в новом сезоне НХЛ «Рейнджерс» проведёт 14 октября в гостях с «Вашингтоном».