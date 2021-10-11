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«Северсталь» по буллитам обыграла в гостях «Торпедо»

«Северсталь» по буллитам обыграла в гостях «Торпедо»
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«Северсталь» в серии буллитов одержала победу над «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0). Встреча состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

Счёт в матче открыл на 29-й минуте Артур Тянулин. Ему ассистировали Михаил Орлов и Егор Мартынов. На 34-й минуте ответный гол забил Дмитрий Моисеев, авторы голевой передачи — Максим Колмыков и Андрей Алексеев. Вперёд подопечных Андрея Разина вывел на 37-й минуте Моисеев, оформив дубль, ассистент — Йоонас Няттинен.

На 42-й минуте восстановил равновесие в счёте Иван Чехович с передачи Марека Гривика и Даниэля Заара.

В серии буллитов у «Северстали» отличились Даниил Вовченко и Владислав Кодола. У «Торпедо» — Теодор Леннстрём.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Тянулин (Орлов, Мартынов) – 28:49' (5x5)   1:1 Моисеев (Колмыков, Алексеев) – 33:28' (5x5)   1:2 Моисеев (Няттинен) – 36:32' (5x5)   2:2 Чехович (Гривик, Заар) – 41:47' (5x5)   2:3 Кодола – 65:00' (ПБ)
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