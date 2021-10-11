«Северсталь» по буллитам обыграла в гостях «Торпедо»

«Северсталь» в серии буллитов одержала победу над «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0). Встреча состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».
Счёт в матче открыл на 29-й минуте Артур Тянулин. Ему ассистировали Михаил Орлов и Егор Мартынов. На 34-й минуте ответный гол забил Дмитрий Моисеев, авторы голевой передачи — Максим Колмыков и Андрей Алексеев. Вперёд подопечных Андрея Разина вывел на 37-й минуте Моисеев, оформив дубль, ассистент — Йоонас Няттинен.
На 42-й минуте восстановил равновесие в счёте Иван Чехович с передачи Марека Гривика и Даниэля Заара.
В серии буллитов у «Северстали» отличились Даниил Вовченко и Владислав Кодола. У «Торпедо» — Теодор Леннстрём.
- 11 октября 2021
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