37-летний Джиордано — первый капитан «Сиэтла» в истории

Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» представил первого капитана в истории команды.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, капитаном стал защитник Марк Джиордано. Альтернативные капитаны — Янни Гурд, Джордан Эберле, Адам Ларссон и Джейден Шварц.



Напомним, «Кракен» выбирали игроков на драфте расширения, который прошёл в конце июля 2021 года. Джиордано выступал за «Калгари», проведя в клубе 15 сезонов. Он дебютировал в сезоне-2005/2006, выступая на протяжении карьеры только за «Флэймз».



Джиордано набрал 509 (143+366) очков в 949 матчах НХЛ, а в 2019 году стал обладателем приза лучшему защитнику лиги — «Норрис Трофи».



«Сиэтл» проведёт первый матч НХЛ в истории 13 октября в гостях с «Вегасом». Начало — в 5:00 мск.