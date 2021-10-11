37-летний Джиордано — первый капитан «Сиэтла» в истории
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Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» представил первого капитана в истории команды.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, капитаном стал защитник Марк Джиордано. Альтернативные капитаны — Янни Гурд, Джордан Эберле, Адам Ларссон и Джейден Шварц.
Напомним, «Кракен» выбирали игроков на драфте расширения, который прошёл в конце июля 2021 года. Джиордано выступал за «Калгари», проведя в клубе 15 сезонов. Он дебютировал в сезоне-2005/2006, выступая на протяжении карьеры только за «Флэймз».
Джиордано набрал 509 (143+366) очков в 949 матчах НХЛ, а в 2019 году стал обладателем приза лучшему защитнику лиги — «Норрис Трофи».
«Сиэтл» проведёт первый матч НХЛ в истории 13 октября в гостях с «Вегасом». Начало — в 5:00 мск.
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