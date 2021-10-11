Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

37-летний Джиордано — первый капитан «Сиэтла» в истории

37-летний Джиордано — первый капитан «Сиэтла» в истории
Комментарии

Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» представил первого капитана в истории команды.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, капитаном стал защитник Марк Джиордано. Альтернативные капитаны — Янни Гурд, Джордан Эберле, Адам Ларссон и Джейден Шварц.

Напомним, «Кракен» выбирали игроков на драфте расширения, который прошёл в конце июля 2021 года. Джиордано выступал за «Калгари», проведя в клубе 15 сезонов. Он дебютировал в сезоне-2005/2006, выступая на протяжении карьеры только за «Флэймз».

Джиордано набрал 509 (143+366) очков в 949 матчах НХЛ, а в 2019 году стал обладателем приза лучшему защитнику лиги — «Норрис Трофи».

«Сиэтл» проведёт первый матч НХЛ в истории 13 октября в гостях с «Вегасом». Начало — в 5:00 мск.

Овечкин приблизится к рекорду Гретцки, «Тампа» станет династией? Превью нового сезона НХЛ Овечкин приблизится к рекорду Гретцки, «Тампа» станет династией? Превью нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021