«Локомотив» нанёс четвёртое поражение в сезоне московскому «Динамо»

Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги-2021/2022. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
На 8-й минуте счёт открыл Александр Полунин, ему ассистировали Павел Красковский и Алексей Марченко. На 22-й минуте удвоил преимущество подопечных Игоря Никитина форвард Егор Коршков с передач Александра Елесина и Полунина.
На 44-й минуте в большинстве одну шайбу отыграл Роб Клинкхаммер, голевой пас отдали Станислав Галиев и Вячеслав Войнов. На 47-й минуте Денис Баранцев забросил третью шайбу «Локомотива», ассистенты — Красковкий и Кудрявцев.
«Локомотив» одержал пятую победу под руководством Игоря Никитина, уступив всего в одной игре. «Динамо» потерпело четвёртое поражение в сезоне.
- 11 октября 2021
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