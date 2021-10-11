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«Локомотив» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
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«Локомотив» нанёс четвёртое поражение в сезоне московскому «Динамо»

«Локомотив» нанёс четвёртое поражение в сезоне московскому «Динамо»
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Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги-2021/2022. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

На 8-й минуте счёт открыл Александр Полунин, ему ассистировали Павел Красковский и Алексей Марченко. На 22-й минуте удвоил преимущество подопечных Игоря Никитина форвард Егор Коршков с передач Александра Елесина и Полунина.

На 44-й минуте в большинстве одну шайбу отыграл Роб Клинкхаммер, голевой пас отдали Станислав Галиев и Вячеслав Войнов. На 47-й минуте Денис Баранцев забросил третью шайбу «Локомотива», ассистенты — Красковкий и Кудрявцев.

«Локомотив» одержал пятую победу под руководством Игоря Никитина, уступив всего в одной игре. «Динамо» потерпело четвёртое поражение в сезоне.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Полунин (Красковский, Марченко) – 07:52' (5x5)   2:0 Коршков (Елесин, Полунин) – 21:50' (5x5)   2:1 Клинкхаммер (Галиев, Войнов) – 43:22' (5x4)   3:1 Баранцев (Красковский, Кудрявцев) – 46:49' (5x5)
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