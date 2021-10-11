Нападающий «Сент-Луиса» Костин отправлен клубом в АХЛ

Нападающий системы «Сент-Луис Блюз» Клим Костин переведён в АХЛ.
Как сообщает официальный сайт клуба, 22-летний российский форвард отправлен в «Спрингфилд Тандербёрдс». Теперь состав «Блюз» состоит из 23 хоккеистов.
«Климу нужно продолжать работать над своей игрой. Я думаю, что для него важно учиться и стать настоящим профессионалом. Он многое получит от тренировок, тренеров, которые работают с ним и развивают его, готовят. Ему также нужно одновременно много играть», — заявил главный тренер клуба Крейг Берубе.
В прошедшем сезоне Костин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда». В регулярном сезоне-2020/2021 за омский клуб он провёл 43 встречи, отметившись 18 (7+11) результативными действиями при показателе полезности «+6». В плей-офф за 24 матча он набрал 9 (5+4) очков.
Костин перешёл в «Авангард» в сентябре 2020 года, когда старт сезона в НХЛ был под угрозой срыва. Он пройдёт карантин прежде чем присоединится к команде.
Костин был задрафтован «блюзменами» в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 31-м номером. Нападающий принял участие в четырёх матчах НХЛ, в которых забросил одну шайбу.
Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» проведёт 17 октября с «Колорадо».
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