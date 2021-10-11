Хартли: «Авангард» начал чувствовать этот вкус побед. Сегодня отмечу Брюквина и Грубеца

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:1).
«Важная домашняя победа. Мы начали чувствовать этот вкус побед. Два периода шла плотная борьба, после этого «Автомобилист» забросил шайбу, но мы быстро отыгрались и улучшили свои действия. Хочу отметить Брюквина: он забил два гола, он катается всё лучше и лучше, виден прогресс в его действиях. Так же Шимон Грубец отлично себя проявил. В целом команда постаралась сегодня, мы создавали много моментов, и я доволен действиями ребят.
Не могу согласиться с тем, что «Авангард» раскрепостился только после пропущенной шайбы. У нас были убойные моменты и при счёте 0:0. Шайба скакала возле площади ворот, но мы не могли её забить в ворота. Но в третьем периоде, действительно, игра стала более открытой.
Что не хватает Якупову, чтобы забивать? Ему нужно продолжать наносить броски и создавать моменты. Тогда голы обязательно придут», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 октября 2021
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