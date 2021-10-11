Фёдоров — об отсутствии Окулова: тренерское решение. Были сделаны выводы по прошлым играм

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:0).



«Упорная, хорошая игра. Обе команды прессинговали, создали много моментов. Думаю, что счёт не по игре — должно было быть больше заброшенных шайб. Но так сложилась игра. Считаю, что мы выполнили план на игру, особенно что касается игры без шайбы. Были ошибки, без них никуда, но это игра ошибок. Это хоккей – очень быстрая игра. Соперник был очень хорошим. Наших ребят с победой, процесс идёт. Мы работаем дальше, мы хотим становиться не только лучше, но и солиднее: доигрывать каждый момент, правильно распоряжаться каждой шайбой.



Я думаю, что каждая команда пройдёт через период потерь в составе, сезон длинный. Конечно, нам бы не хотелось играть без многих игроков основного состава в самом начале сезона. Это сложно, но парни мобилизованы, парни сплотились. Мы стараемся тренерским штабом дать им оптимальные условия в игре и в тренировочном процессе, чтобы они были готовы.



По Сошникову будет понятно, наверное, в ближайшие два дня. Как я понимаю, восстановление идёт полным ходом. Я думаю, что со дня на день получим хорошие новости.



Отсутствие Окулова? Константин работает по индивидуальной программе, он работает над усилением своей игры, особенно игры с шайбой. Это тренерское решение. И с шайбой, и без шайбы он может, и, я думаю, в ближайшем будущем будет играть правильно, играть на команду. Поэтому не вижу большой проблемы. Были сделаны определённые выводы по нескольким прошлым играм. И он должен подтянуть это направление. С его мастерством он может сделать это в очень короткий период времени. У нас хороший контакт. Все мы люди. Это профессиональная тема. Все знают, на что и как мы работаем.



Драка Лехтеря и Гуськова? Разные весовые категории, разный опыт. Но двадцатилетний мальчишка достойно выдержал это давление. Мы становимся сильнее после таких моментов», — цитирует Фёдорова пресс-служба ЦСКА.