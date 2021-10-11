Форвард «Торпедо» Тянулин забил фантастический гол, бросив на скорости из-под ноги

«Северсталь» по буллитам обыграла «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Матч прошёл в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



На 29-й минуте красивую шайбу забросил нападающий хозяев Артур Тянулин, в качестве ассистентов выступили Михаил Орлов и Егор Мартынов. Форвард обыграл несколько оппонентов, а затем совершил бросок из-под ноги.

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«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков после 16 сыгранных встреч. «Северсталь» имеет аналогичные показатели, расположившись на девятой строчке.



Нижегородцы сыграют в следующем матче в гостях с «Витязем» 13 октября. «Северсталь» в этот же день в гостевой игре встретится с «Локомотивом».