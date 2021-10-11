Немировски — о 2:3 с «Северсталью»: тяжёлая игра. Реализация не помогла нам
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (2:3, бул.).
«Тяжёлая игра. Соперник хорошо двигался. У нас была пара моментов в первом периоде, которые мы должны были забивать. Но реализация не помогла нам.
Были моменты: и когда мы сравняли счет, и в овертайме. Но в итоге сначала удалились в овертайме, а затем проиграли по буллитам. Нам стало тяжело забивать в последнее время. Мы можем играть намного лучше и должны доказывать это уже в ближайшем матче.
Не можем ли мы говорить об удаче в процессе реализации? Удачу надо заслужить. Стремиться к ней и всё доказывать своей работой», – цитирует Немировски пресс-служба клуба.
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