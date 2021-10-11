Кудашов высказался о поражении московского «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом» (1:3).



«Поздравляю «Локомотив» с победой. Соперник сыграл организованно, не дал создать нам много моментов и реализовал наши ошибки. Важна была первая шайба, когда было непонятно, кто владеет преимуществом. Мы не смогли наиграть больше, чем на один гол.



«Динамо» проиграло три из четырёх последних игр, есть ли что-то общее у этих игр? Очень легко позволяем сопернику забивать голы», — приводит слова Кудашова официальный сайт «Динамо».



Бело-голубые потерпели четвёртое поражение в сезоне. В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях со СКА 13 октября.