Никитин — о победе над «Динамо»: ребята молодчики, думаю, что победили заслуженно

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги победного матча с московским «Динамо» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Тяжёлая была игра, не скажу, что было много моментов как в наши, так и в ворота «Динамо». Думаю, что со второго периода стали играть дисциплинированнее, поэтому и победили. У «Динамо» достаточно мастеров, и здесь нужно было не только грамотно сыграть, но и не дать шанса. Поэтому ребята молодчики, думаю, что победили заслуженно», — приводит слова Никитина официальный сайт «Динамо».
«Локомотив» одержал пятую победу в шести матчах под руководством Игоря Никитина. Ярославцы располагаются на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с «Северсталью» 13 октября.
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