Никитин — о победе над «Динамо»: ребята молодчики, думаю, что победили заслуженно

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги победного матча с московским «Динамо» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Тяжёлая была игра, не скажу, что было много моментов как в наши, так и в ворота «Динамо». Думаю, что со второго периода стали играть дисциплинированнее, поэтому и победили. У «Динамо» достаточно мастеров, и здесь нужно было не только грамотно сыграть, но и не дать шанса. Поэтому ребята молодчики, думаю, что победили заслуженно», — приводит слова Никитина официальный сайт «Динамо».



«Локомотив» одержал пятую победу в шести матчах под руководством Игоря Никитина. Ярославцы располагаются на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с «Северсталью» 13 октября.