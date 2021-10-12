Эвандер Кейн не входит в состав «Сан-Хосе» из-за расследования о поддельной справке

Хоккеист Эвандер Кейн в настоящее время не входит в состав «Сан-Хосе Шаркс». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Эллиот Фридман.

По информации источника, клуб ждёт результатов расследования Национальной хоккейной лиги по игроку.

Напомним, лига подозревает Кейна в предоставлении поддельной карты вакцинации. Наказание за нарушение коронавирусных протоколов конкретно не прописано, но НХЛ говорит о том, что «несоблюдение требований приведёт к значительным клубным и индивидуальным санкциям, включая потенциальную дисквалификацию, штрафы и возмещение расходов, потерю выбора на драфте или лишение права участвовать в тренировочных мероприятиях».

Сообщается, что, помимо возможных санкций НХЛ, использование поддельной карты вакцинации является незаконным как в США, так и в Канаде. Лицу, которое покупает, продаёт или использует поддельную карту вакцинации COVID-19, грозит до пяти лет тюрьмы в соответствии с федеральным законодательством США. Человек, пытающийся въехать в Канаду с поддельной картой вакцинации, может быть оштрафован на сумму до $ 750 000 и заключён в тюрьму на срок до шести месяцев.