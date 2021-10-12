Нападающий «Ванкувера» Подколзин — в заявке клуба на стартовый матч регулярного сезона НХЛ

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин вошёл в заявку команды на стартовый матч регулярного сезона НХЛ, сообщает в «Твиттере» журналист Томас Дрэнс.



В первой игре канадский клуб сыграет 14 октября в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».



В мае 2021 года «Кэнакс» объявили о подписании контракта с 19-летним хоккеистом. Нападающий заключил трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму.



Напомним, в 2019 году Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером «Ванкувером».



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА. Он провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока составил «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он также набрал 11 (6+5) очков. Показатель полезности игрока в плей-офф составил «+2».