Нападающий «Ванкувера» Подколзин — в заявке клуба на стартовый матч регулярного сезона НХЛ

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин вошёл в заявку команды на стартовый матч регулярного сезона НХЛ, сообщает в «Твиттере» журналист Томас Дрэнс.
В первой игре канадский клуб сыграет 14 октября в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».
В мае 2021 года «Кэнакс» объявили о подписании контракта с 19-летним хоккеистом. Нападающий заключил трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму.
Напомним, в 2019 году Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером «Ванкувером».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА. Он провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока составил «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он также набрал 11 (6+5) очков. Показатель полезности игрока в плей-офф составил «+2».
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