Кравчук: списки из 3 звёзд к Олимпиаде ничего не гарантируют. У всех сборных есть 2 плана

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук сообщил о прекращении рабочих отношений с «Авангардом», поделился мнением о старте омского клуба в КХЛ, а также об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх — 2022.
«Завершил свою работу директором по развитию молодёжного хоккея в Академии «Авангарда»? За эти месяцы была проделана хорошая работа, но наши взгляды на дальнейшее развитие разошлись, расстались цивилизованно. Сейчас я в Москве, есть варианты по дальнейшей карьере, определяюсь.
Не думаю, что трудная осень «ястребов» — большой сюрприз. Летом команда потеряла своих лидеров, тренерский штаб только нащупывает костяк новой команды. Есть проблемы во вратарской линии, которая в победном плей-офф не вызывала вопросов.
Те же проблемы — и у ЦСКА? «Ястребы» летом не меняли тренеров — в отличие от армейцев. У главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова, как у любого дебютанта, идёт, скажем так, адаптация на марше, в котором перепады неизбежны. Мне очень понравился ЦСКА в победном матче с одним из новых лидеров КХЛ — московским «Динамо». Но через несколько дней последовало поражение от «Куньлуня». Большой разброс в результатах.
НХЛ однозначно едет на Игры? Списки из трёх звезд ничего не гарантируют. Это создание рекламной картинки, но никак не официальная заявка на турнир. По-прежнему у всех сборных есть два плана — «А» и «Б». Сборная Канады на Кубке Первого канала? Это и есть тот самый «план Б». Даже для североамериканцев Игры в Пекине пока в тумане, НХЛ в любой момент до 10 января может принять любое решение.
Это исключительно бизнес-вопрос. В НХЛ народ соскучился по хоккею, даже некоторые выставочные матчи прошли при аншлагах. Думаю, что первые официальные матчи чемпионата вызовут ажиотаж — в плане как посещаемости, так и телерейтингов. Хоккейный бизнес начнёт своё восстановление.
В нынешние времена возможно всё. Не удивлюсь, если НХЛ всё-таки откажется от Пекина. Но для болельщиков это будет большим и болезненным ударом», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.
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