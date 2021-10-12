Брюквин: после серии поражений «Авангарду» хотелось поскорее начать выигрывать

Нападающий «Авангарда» Владимир Брюквин прокомментировал итоги встречи с «Автомобилистом» (3:1), в которой он сделал дубль.



«Забил в прошлой игре, сейчас тоже получилось забить. Но главное — результат. Хочется помогать команде в каждой игре: будь то голы, будь то самоотдача, работа, пойманная на себя шайба. Просто хочется выигрывать.



Да, такая плотная игра была. Хотя моменты были, но шайба не заходила ни в те, ни в другие ворота. Но хорошо, что мы вытерпели, дожали их и потом выстояли.



Оба гола — хорошее взаимодействие с партнёрами? То, что сделал Наиль — такое вообще не наиграть! А Каски просто подключился, я его подстраховывал, он увидел и отдал. Спасибо большое ребятам, помогли забить эти голы.



После серии поражений хотелось уже поскорее начать выигрывать. Это очень приятно, сразу хорошее настроение в раздевалке! Готовимся к следующей игре», — приводит слова Брюквина пресс-служба клуба.