Брюквин: после серии поражений «Авангарду» хотелось поскорее начать выигрывать

Нападающий «Авангарда» Владимир Брюквин прокомментировал итоги встречи с «Автомобилистом» (3:1), в которой он сделал дубль.
«Забил в прошлой игре, сейчас тоже получилось забить. Но главное — результат. Хочется помогать команде в каждой игре: будь то голы, будь то самоотдача, работа, пойманная на себя шайба. Просто хочется выигрывать.
Да, такая плотная игра была. Хотя моменты были, но шайба не заходила ни в те, ни в другие ворота. Но хорошо, что мы вытерпели, дожали их и потом выстояли.
Оба гола — хорошее взаимодействие с партнёрами? То, что сделал Наиль — такое вообще не наиграть! А Каски просто подключился, я его подстраховывал, он увидел и отдал. Спасибо большое ребятам, помогли забить эти голы.
После серии поражений хотелось уже поскорее начать выигрывать. Это очень приятно, сразу хорошее настроение в раздевалке! Готовимся к следующей игре», — приводит слова Брюквина пресс-служба клуба.
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