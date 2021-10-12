The Athletic: Василевский — лучший голкипер по версии генменеджеров и тренеров клубов НХЛ

The Athletic представил список лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги. Опрос был проведён среди генеральных менеджеров и тренеров клубов.



Первое место занял российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Второй — вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Третье место за обладателем «Везина Трофи — 2021» — Марком-Андре Флёри.



Лучшие голкиперы НХЛ по версии генменеджеров и тренеров клубов НХЛ:



1. Андрей Василевский («Тампа»);

2. Коннор Хеллебайк («Виннипег»);

3. Марк-Андре Флёри («Чикаго»);

4. Кэри Прайс («Монреаль»);

5. Джон Гибсон («Анахайм»);

6. Игорь Шестёркин («Рейнджерс»).;

10. Семён Варламов («Айлендерс»);

22. Илья Самсонов («Вашингтон»);

24. Сергей Бобровский («Флорида»);

28. Антон Худобин («Даллас»).