The Athletic: Василевский — лучший голкипер по версии генменеджеров и тренеров клубов НХЛ
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The Athletic представил список лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги. Опрос был проведён среди генеральных менеджеров и тренеров клубов.
Первое место занял российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Второй — вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Третье место за обладателем «Везина Трофи — 2021» — Марком-Андре Флёри.
Лучшие голкиперы НХЛ по версии генменеджеров и тренеров клубов НХЛ:
1. Андрей Василевский («Тампа»);
2. Коннор Хеллебайк («Виннипег»);
3. Марк-Андре Флёри («Чикаго»);
4. Кэри Прайс («Монреаль»);
5. Джон Гибсон («Анахайм»);
6. Игорь Шестёркин («Рейнджерс»).;
10. Семён Варламов («Айлендерс»);
22. Илья Самсонов («Вашингтон»);
24. Сергей Бобровский («Флорида»);
28. Антон Худобин («Даллас»).
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