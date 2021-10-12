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«Я супер, супер воодушевлён». Зибанеджад — о новом контракте с «Рейнджерс»

«Я супер, супер воодушевлён». Зибанеджад — о новом контракте с «Рейнджерс»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Я супер, супер воодушевлён. Когда увидел предложение от клуба, то остался им доволен. В целом я думаю, что это хорошая сделка для меня — она меня полностью удовлетворяет — но это также хорошая сделка и для Рейнджерс», — цитирует Зибанеджада в «Твиттере» журналист Винс Меркольяно.

Напомним, общая сумма контракта составит $ 68 млн, за год 28-летний хоккеист будет зарабатывать $ 8,5 млн.

В прошедшем сезоне Зибанеджад провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 50 (24+26) результативных баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Всего форвард провёл в лиге 604 матча и набрал 434 (200+234) очка.

Ранее сборная Швеции включила Зибанеджада в список первых трёх хоккеистов, вызванных в национальную команду для участия в Олимпийских играх 2022 года.

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