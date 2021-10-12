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Разин: редко это говорю, но в матче с «Торпедо» ребята были действительно молодцы

Разин: редко это говорю, но в матче с «Торпедо» ребята были действительно молодцы
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о матче с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (3:2, бул.).

«Последние матчи проиграли и мы, и соперник. Обе команды идут на грани «восьмёрки», и понятно, что обеим нужна была победа. Игра доказала, что соперники хотели победить и приложили для этого максимум усилий. Я благодарен ребятам за то, что они выполнили игровое задание.

Я очень редко это говорю, но сегодня действительно молодцы. Пропускали мало контратак, которыми так славится «Торпедо». Ребят — с победой», — приводит слова Разина официальный сайт «Торпедо».

«Северсталь» в настоящий момент делит восьмое место с «Торпедо». Оба клуба имеют 15 очков после 16 встреч.

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