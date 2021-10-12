Разин: редко это говорю, но в матче с «Торпедо» ребята были действительно молодцы
Поделиться
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о матче с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (3:2, бул.).
«Последние матчи проиграли и мы, и соперник. Обе команды идут на грани «восьмёрки», и понятно, что обеим нужна была победа. Игра доказала, что соперники хотели победить и приложили для этого максимум усилий. Я благодарен ребятам за то, что они выполнили игровое задание.
Я очень редко это говорю, но сегодня действительно молодцы. Пропускали мало контратак, которыми так славится «Торпедо». Ребят — с победой», — приводит слова Разина официальный сайт «Торпедо».
«Северсталь» в настоящий момент делит восьмое место с «Торпедо». Оба клуба имеют 15 очков после 16 встреч.
Комментарии
- 12 октября 2021
-
10:52
-
10:20
-
10:00
-
09:42
-
09:20
-
09:05
-
08:30
-
08:28
-
08:18
-
07:17
-
06:13
-
06:00
-
00:01
- 11 октября 2021
-
23:56
-
23:35
-
23:23
-
23:17
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:21
-
22:06
-
21:53
-
21:45
-
21:37
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
21:11
-
20:58
-
20:46
Партнерский контент