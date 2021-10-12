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Мэттьюс: не чувствую, что готов играть на 100%. Мне нужно ещё немного времени

Мэттьюс: не чувствую, что готов играть на 100%. Мне нужно ещё немного времени
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал о своём состоянии здоровья.

Игрок пропустит ближайшие три матча клуба в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

«Я просто не ощущаю, что готов на 100%, вот и всё. Физически чувствую себя в порядке, просто мне нужно ещё немного времени. Мне не терпится начать играть и тренироваться на полную с ребятами, но мне просто надо набраться терпения и полностью восстановиться», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Форвард в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 52 матча, в которых набрал 66 (41+25) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф он провёл ещё семь матчей, набрав 5 (1+4) баллов при полезности «+1».

Напомним, Мэттьюс сделал летом операцию на запястье.

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