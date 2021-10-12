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Сегодня состоится совещание ФХР, где будет утверждён тренерский штаб сборной России на ОИ

Сегодня состоится совещание ФХР, где будет утверждён тренерский штаб сборной России на ОИ
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Сегодня, 12 октября, состоится заседание первых лиц Федерации хоккея России, на котором будет утверждён состав тренерского штаба сборной России на Олимпиаду-2022.

Напомним, 27 сентября экспертный совет ФХР рекомендовал назначить главным тренером сборной России Алексея Жамнова. Заседание совета прошло при участии трёхкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, олимпийского чемпиона Алексея Жамнова, чемпиона мира, серебряного призёра и лучшего игрока ОИ-1998 Павла Буре.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В вместе с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

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