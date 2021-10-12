СКА намекнул на подписание новичков роликом из передачи «Что? Где? Когда?»

Санкт-петербургский СКА опубликовал видео, намекнув на переход новых хоккеистов.



Ролик с фрагментом из передачи «Что? Где? Когда?» появился в официальном твиттер-аккаунте клуба. В нём представлены два чёрных ящика с подписью «трансферы».

Видео можно посмотреть в «твиттере» хоккейного клуба СКА.

Ранее сообщалось, что состав СКА может пополнить российский нападающий Никита Гусев, имеющий договорённость с клубом.



В настоящий момент петербуржский клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 16 сыгранных встреч. В следующем матче СКА сыграет дома с московским «Динамо». Встреча состоится завтра, 13 октября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.