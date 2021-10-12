Кто выиграет второе «зелёное дерби» сезона КХЛ?
Поделиться
Сегодня, 12 октября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто выиграет второе «зелёное дерби» сезона КХЛ?
Опрос доступен в Quiz.
В первом матче между клубами, который прошёл в Казани 3 октября, победу одержал «Ак Барс» со счётом 2:0.
В настоящее время «Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка после 16 матчей. «Ак Барс» расположился следом, имея в своём активе 23 балла после 17 сыгранных встреч.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Комментарии
- 12 октября 2021
-
12:43
-
12:36
-
12:29
-
12:04
-
11:53
-
11:30
-
11:12
-
10:52
-
10:20
-
10:00
-
09:42
-
09:20
-
09:05
-
08:30
-
08:28
-
08:18
-
07:17
-
06:13
-
06:00
-
00:01
- 11 октября 2021
-
23:56
-
23:35
-
23:23
-
23:17
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:21
-
22:06
-
21:53
-
21:45
Партнерский контент