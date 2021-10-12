Сегодня, 12 октября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто выиграет второе «зелёное дерби» сезона КХЛ?

Опрос доступен в Quiz.

В первом матче между клубами, который прошёл в Казани 3 октября, победу одержал «Ак Барс» со счётом 2:0.



В настоящее время «Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка после 16 матчей. «Ак Барс» расположился следом, имея в своём активе 23 балла после 17 сыгранных встреч.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.