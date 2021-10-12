К. Волков: не уверен, что Жамнов досидит до Олимпиады. Это же цирк какой-то

Бывший нападающий московского «Динамо», двукратный обладатель Кубка Гагарина Константин Волков прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею.
«Даже не хочется обсуждать происходящее в сборной России. Когда Олега Знарка назначили, меня попросили прокомментировать это. Я ещё тогда спрашивал: «Вы уверены, что именно он возглавит национальную команду»? А через четыре дня главным тренером официально назначили Жамнова. Сейчас я не уверен, что он досидит до Олимпиады. Это же цирк какой-то.
У меня ни к Знарку, ни к Жамнову, которого хорошо знаю и прекрасно отношусь, никаких вопросов нет. Просто смешная ситуация — у нас непонятно кто принимает решения. Одни за одного, другие — за другого, третьи — ещё за кого-то. Если честно, это называется не подготовка к Олимпийским играм, а бардак», — приводит слова Волкова «Спорт уик-энд».
- 12 октября 2021
-
12:43
-
12:36
-
12:29
-
12:04
-
11:53
-
11:30
-
11:12
-
10:52
-
10:20
-
10:00
-
09:42
-
09:20
-
09:05
-
08:30
-
08:28
-
08:18
-
07:17
-
06:13
-
06:00
-
00:01
- 11 октября 2021
-
23:56
-
23:35
-
23:23
-
23:17
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:21
-
22:06
-
21:53
-
21:45