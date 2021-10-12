К. Волков: не уверен, что Жамнов досидит до Олимпиады. Это же цирк какой-то

Бывший нападающий московского «Динамо», двукратный обладатель Кубка Гагарина Константин Волков прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею.



«Даже не хочется обсуждать происходящее в сборной России. Когда Олега Знарка назначили, меня попросили прокомментировать это. Я ещё тогда спрашивал: «Вы уверены, что именно он возглавит национальную команду»? А через четыре дня главным тренером официально назначили Жамнова. Сейчас я не уверен, что он досидит до Олимпиады. Это же цирк какой-то.



У меня ни к Знарку, ни к Жамнову, которого хорошо знаю и прекрасно отношусь, никаких вопросов нет. Просто смешная ситуация — у нас непонятно кто принимает решения. Одни за одного, другие — за другого, третьи — ещё за кого-то. Если честно, это называется не подготовка к Олимпийским играм, а бардак», — приводит слова Волкова «Спорт уик-энд».