Овечкин — о Кубке Стэнли — 2018: кому только ни молился, чтобы это побыстрее закончилось

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о победе в Кубке Стэнли 2018 года.



«Связываю свою карьеру только с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Не люблю менять команду. Для меня и для семьи было важно остаться в «Вашингтоне», потому что я там вырос, я был с этой командой на дне и был чемпионом. Для нас это очень важный момент.



Победа в Кубке Стэнли в 2018 году? У меня это как будто стёрлось из памяти. Я был такой счастливый, довольный. Мы столько к этому шли! Были поражения, разочарования. Если помните, мы тогда проигрывали 0:2 «Коламбусу» в первом круге. До финального свистка оставались считаные секунды, и я помню, как смотрел на вас, кому только ни молился, чтобы это побыстрее закончилось. Но мы выиграли и добились своего. Наверное, это самое тяжёлое и радостное событие в моей хоккейной карьере», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».