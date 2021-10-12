Овечкин — о Кубке Стэнли — 2018: кому только ни молился, чтобы это побыстрее закончилось

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о победе в Кубке Стэнли 2018 года.
«Связываю свою карьеру только с клубом «Вашингтон Кэпиталз». Не люблю менять команду. Для меня и для семьи было важно остаться в «Вашингтоне», потому что я там вырос, я был с этой командой на дне и был чемпионом. Для нас это очень важный момент.
Победа в Кубке Стэнли в 2018 году? У меня это как будто стёрлось из памяти. Я был такой счастливый, довольный. Мы столько к этому шли! Были поражения, разочарования. Если помните, мы тогда проигрывали 0:2 «Коламбусу» в первом круге. До финального свистка оставались считаные секунды, и я помню, как смотрел на вас, кому только ни молился, чтобы это побыстрее закончилось. Но мы выиграли и добились своего. Наверное, это самое тяжёлое и радостное событие в моей хоккейной карьере», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
- 12 октября 2021
-
14:44
-
14:16
-
13:58
-
13:40
-
13:31
-
13:16
-
13:09
-
12:43
-
12:36
-
12:29
-
12:04
-
11:53
-
11:30
-
11:12
-
10:52
-
10:20
-
10:00
-
09:42
-
09:20
-
09:05
-
08:30
-
08:28
-
08:18
-
07:17
-
06:13
-
06:00
-
00:01
- 11 октября 2021
-
23:56
-
23:35
-
23:23
-
23:17
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:40