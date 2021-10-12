«Барыс» по обоюдному согласию расторг контракт с форвардом Томасом

«Барыс» расторг контракт с нападающим Кристианом Томасом.



Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, договор расторгнут по обоюдному согласию сторон. В сентябре Томас был переведён клубом в список травмированных игроков.



Канадский форвард пополнил «Барыс» перед стартом сезона, а в регулярном чемпионате-2021/2022 провёл девять матчей, в которых набрал одно очко за результативную передачу при показателе полезности «-5».



В настоящий момент «Барыс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков. В следующем матче подопечные Юрия Михайлиса сыграют в гостях с действующим обладателем Кубка Гагарина — омским «Авангардом». Игра состоится завтра, 13 октября, в Балашихе. Начало — в 19:30 мск.