ЦСКА обменял права на экс-форварда «Вегаса» Зыкова в «Сибирь»

Клубы Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» и ЦСКА произвели обмен.
Как сообщает официальный сайт новосибирского клуба, были приобретены спортивные права на форварда Валентина Зыкова, ЦСКА получил денежную компенсацию.
Зыков уехал в Северную Америку в 2012 году, когда ему было 17 лет. Последний сезон в России он провёл в составе молодёжной команды ЦСКА «Красная Армия», воспитанником которой является. В сезоне-2011/2012 он провёл 52 матча в регулярном чемпионате МХЛ и набрал 11 (5+6) очков.
Зыков выступал в Национальной хоккейной лиге за «Каролину Харрикейнз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Всего в лиге на его счету 55 матчей и 17 (7+10) очков. В сезоне-2019/2020 Зыков также отбыл 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещённых веществ.
Последний сезон форвард провёл в составе шведского «МОДО».
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