Овечкин: стать олимпийским чемпионом — одна из главных целей. Она была у меня всегда

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о мечте стать олимпийским чемпионом.



«Стать олимпийским чемпионом — это одна из главных моих целей. Не только на сегодняшний момент, она всегда у меня была.



Почему стал реже приезжать на чемпионаты мира? Не почему, а из-за чего. Потому что перед последними чемпионатами мира у меня были травмы и я понимал, что если я поеду, то не буду выступать на 100%. Мне звонили из сборной, спрашивали, готов ли я. Я отвечал, что готов, но у меня есть повреждение.



Зачем мне с травмой занимать место игрока, который может быть на 100% здоров и поможет сделать результат? За сборную страны ты должен играть готовым и отдавать себя полностью», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».