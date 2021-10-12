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«Трактор» одержал 2-ю подряд победу над «Адмиралом», сравнявшись по очкам с «Металлургом»

«Трактор» одержал 2-ю подряд победу над «Адмиралом», сравнявшись по очкам с «Металлургом»
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Челябинский «Трактор» одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Игра состоялась во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».

Счёт в матче на 12-й минуте первого периода открыл форвард гостей Никита Тертышный, ему ассистировали Томаш Гика и Лукаш Седлак. На 25-й минуте ответную шайбу забросил в большинстве нападающий «Адмирала» Владислав Ушенин, автор голевого паса — Динар Хамидуллин.

На 28-й минуте вторую шайбу в составе подопечных Анвара Гатиятулина забросил Сергей Калинин с передач Теэму Пулккинена и Алексея Бывальцева. Снова сравнял счёт в ситуации «пять на четыре» на 40-й минуте Джош Кестнер. Также в голевой атаке поучаствовали Хамидуллин и Ушенин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 58-й минуте Ник Бэйлен вывел «Трактор» вперёд. Заключительную шайбу на последней минуте в пустые ворота забросил Теэму Пулккинен.

Вчера, 11 октября, «Трактор» также обыграл «Адмирал» (4:3, бул.).

Челябинский клуб набрал 30 очков после 18 матчей, находясь на втором месте Восточной конференции позади «Металлурга» (30). «Адмирал» находится на 10-м месте, имея 11 баллов после 16 игр.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2021, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Тертышный (Гика, Седлак) – 11:23' (5x5)   1:1 Ушенин Владислав (Хамидуллин) – 25:18' (5x4)   1:2 Калинин (Пулккинен, Бывальцев) – 27:47' (5x5)   2:2 Кестнер (Хамидуллин, Ушенин Вячеслав) – 39:16' (5x4)   2:3 Бэйлен (Абрамов) – 57:54' (5x5)   2:4 Пулккинен – 59:10' (en)
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