«Трактор» одержал 2-ю подряд победу над «Адмиралом», сравнявшись по очкам с «Металлургом»

Челябинский «Трактор» одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Игра состоялась во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».



Счёт в матче на 12-й минуте первого периода открыл форвард гостей Никита Тертышный, ему ассистировали Томаш Гика и Лукаш Седлак. На 25-й минуте ответную шайбу забросил в большинстве нападающий «Адмирала» Владислав Ушенин, автор голевого паса — Динар Хамидуллин.



На 28-й минуте вторую шайбу в составе подопечных Анвара Гатиятулина забросил Сергей Калинин с передач Теэму Пулккинена и Алексея Бывальцева. Снова сравнял счёт в ситуации «пять на четыре» на 40-й минуте Джош Кестнер. Также в голевой атаке поучаствовали Хамидуллин и Ушенин.

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На 58-й минуте Ник Бэйлен вывел «Трактор» вперёд. Заключительную шайбу на последней минуте в пустые ворота забросил Теэму Пулккинен.



Вчера, 11 октября, «Трактор» также обыграл «Адмирал» (4:3, бул.).



Челябинский клуб набрал 30 очков после 18 матчей, находясь на втором месте Восточной конференции позади «Металлурга» (30). «Адмирал» находится на 10-м месте, имея 11 баллов после 16 игр.