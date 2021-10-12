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Овечкин: последний матч сыграю за московское «Динамо», после этого завершу карьеру

Овечкин: последний матч сыграю за московское «Динамо», после этого завершу карьеру
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что хотел бы завершить карьеру в составе московского «Динамо».

«Да, конечно, после моего контракта в «Вашингтоне» последний матч я сыграю за «Динамо», а после этого объявлю о завершении карьеры. Считаю, это будет правильно для болельщиков, и чтобы все мои родные и близкие посмотрели на мою последнюю игру», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, 36-летний нападающий является воспитанником «Динамо». Он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.

Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.

В прошедшем чемпионате Овечкин сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 (24+18) очка за результативность. В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.

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