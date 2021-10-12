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СКА сообщил о длительности контракта форварда Зыкова с клубом

СКА сообщил о длительности контракта форварда Зыкова с клубом
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Санкт-петербургский СКА в результате обмена с «Сибирью» заполучил нападающего Валентина Зыкова.

Как сообщает официальный сайт клуба, с форвардом заключено соглашение до конца сезона-2021/2022. Зыков будет выступать под 90-м номером.

Форвард уехал в Северную Америку в 2012 году, когда ему было 17 лет. Последний сезон в России Зыков провёл в составе молодёжной команды ЦСКА «Красная Армия», воспитанником которой является. В сезоне-2011/2012 он провёл 52 матча в регулярном чемпионате МХЛ и набрал 11 (5+6) очков.

Зыков выступал в Национальной хоккейной лиге за «Каролину Харрикейнз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Всего в лиге на его счету 55 матчей и 17 (7+10) очков. В сезоне-2019/2020 Зыков также отбыл 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещённых веществ.

Последний сезон форвард провёл в составе шведского МОДО.

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