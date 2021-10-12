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«В «Тампе» никогда не стеснялись говорить об этом». Купер — о 3-м Кубке Стэнли подряд

«В «Тампе» никогда не стеснялись говорить об этом». Купер — о 3-м Кубке Стэнли подряд
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал шансы команды выиграть третий Кубок Стэнли подряд.

«Мы никогда не стеснялись говорить об этом. Так было в прошлом году. Мы можем победить? И мы победили. Мы понимаем, что часто будем слышать разговоры о третьей подряд победе. Но у нас опытная, решительно настроенная и собранная команда, которая хорошо понимает, что нужно делать.

Поговорите с лидерами, посмотрите на команду. Все ждут сезона, хотя у игроков есть повод расслабиться.

Мы говорим о величайших командах. Разве «Эдмонтон Ойлерз» в 1980-х не был одной из них? Но им не удалось победить три раза подряд.

Перемены — это всегда хорошо. Не кардинальные, а точечные изменения — это не всегда плохо. Нет вопросов, нам будет не хватать ребят, которые ушли. Но им на смену пришли другие хоккеисты, и мы поддерживаем их. Пока всё идёт гладко», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Первый матч в новом сезоне «Тампа» проведёт сегодня ночью с «Питтсбургом». Начало — в 2:30 мск.

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