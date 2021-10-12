Стэмкос: «Тампа» не имеет права почивать на лаврах после двух побед

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.



«Мы можем вспомнить, как играли в прошлом сезоне, как прошли чемпионат, особенно без Никиты Кучерова. Мы понимали, что не стоит ждать лёгкой прогулки, но мы знали, что если пробьёмся в плей-офф…



Поэтому нас не волновало то, что мы заняли только третье место в дивизионе. Мы не считали это проблемой. Главное – попасть в плей-офф.



Мы не имеем права почивать на лаврах после двух побед. Начало сезона имеет огромное значение для всего чемпионата, и особенно в нашем случае. Нужно хорошо стартовать. Наша команда давно играет в таком составе. Поэтому у нас есть некоторое преимущество перед клубами, которые только налаживают игровые связи, дают шансы хоккеистам, когда ещё не все понимают, как играть в неравных составах. Мы знаем, что нас будут постоянно спрашивать об очередной победе, будут говорить с нами о плей-офф. Но сейчас наша задача заключается в том, чтобы хорошо начать чемпионат», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.