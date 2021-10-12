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Автора шикарного гола в ворота «Северстали» Тянулина дисквалифицировали на два матча

Автора шикарного гола в ворота «Северстали» Тянулина дисквалифицировали на два матча
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Торпедо» – «Северсталь» (2:3) и дисквалифицировал форварда «Торпедо» Артура Тянулина на два матча.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Торпедо» Артура Тянулина наказание по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – написала пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем сезоне Тянулин провёл 11 матчей и набрал в них два очка за заброшенные шайбы.

Нижегородцы провели 16 матчей в текущем сезоне и с 15 очками занимают восьмое место в таблице Западной конференции. В следующей встрече торпедовцы сыграют с подольским «Витязем» 13 октября.

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