Тренер «Ак Барса» — о «зелёном дерби»: для обеих команд это далеко не рядовой матч

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым, который состоится сегодня, 12 октября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.



«Здорово, что прошлый матч получился результативный. Были заброшены красивые шайбы. Это говорит о том, что мы можем и умеем забивать. Но мы проводим анализ каждой игры. В игре с «Барысом» был ряд моментов, в которых нам стоит быть лучше.



«Салават»? Сильная команда по подбору игроков, много классных хоккеистов, у соперника был успешный старт. «Салават Юлаев» хорошо действует как при игре в большинстве, так и в равных составах.



Да, в Казани «Ак Барс» победил, но игра была непростая, чаша весов могла склониться в любую сторону. В последнем своём матче Уфа крупно проиграла и, конечно, захочет реабилитироваться перед своими болельщиками. Нам предстоит встретиться с очень серьёзным соперником.



Первая задача – сыграть очень дисциплинированно, не дать сопернику много попыток игры в большинстве. Сыграть надёжно в обороне, быстро переходить из обороны в атаку. И, конечно, использовать свои моменты. Ни для кого не секрет, что уфимцы здорово играют в атаке при наличии отличных исполнителей.



Для обеих команд это далеко не рядовой матч, он несёт некую интригу. Эти матчи – украшение КХЛ, они вызывают большой интерес у болельщиков. Обе команды настраиваются.



Нас ждёт интересная игра. В Уфе болельщики всегда гонят свою команду вперёд, на арене хорошая акустика, приятно в такой атмосфере играть. Главное, что наши болельщики всегда приезжают на выезд поддержать «Ак Барс». Надеемся, что не разочаруем их», – цитирует Перова официальный сайт клуба.