Судзуки подписал восьмилетний контракт с «Монреалем» с кэпхитом $ 7,875 млн

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки продлил контракт с клубом на восемь лет с кэпхитом $ 7,875 млн, сообщает журналист Пьер Лебрюн в «Твиттере» со ссылками на TSN и The Athletic.



В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист провёл 56 матчей за «Канадиенс» в регулярном чемпионате и набрал в них 41 очко: забросил 15 шайб и отдал 26 результативных передач. В плей-офф на его счету 16 баллов (7+9) в 22 играх.



Напомним, по итогам регулярного сезона-2020/2021 «Канадиенс» вышли в плей-офф и впервые с 1993 года дошли до финала, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 13 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».