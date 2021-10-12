Судзуки подписал восьмилетний контракт с «Монреалем» с кэпхитом $ 7,875 млн

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки продлил контракт с клубом на восемь лет с кэпхитом $ 7,875 млн, сообщает журналист Пьер Лебрюн в «Твиттере» со ссылками на TSN и The Athletic.
В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист провёл 56 матчей за «Канадиенс» в регулярном чемпионате и набрал в них 41 очко: забросил 15 шайб и отдал 26 результативных передач. В плей-офф на его счету 16 баллов (7+9) в 22 играх.
Напомним, по итогам регулярного сезона-2020/2021 «Канадиенс» вышли в плей-офф и впервые с 1993 года дошли до финала, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 13 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
- 12 октября 2021
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