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Овечкин ответил, может ли североамериканский специалист руководить сборной России

Овечкин ответил, может ли североамериканский специалист руководить сборной России
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, может ли североамериканский специалист руководить сборной России.

«Я считаю, может. Если он сильнее русского специалиста, то почему нет. Самое главное, чтобы это не вредило развитию хоккея», – цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, что ранее сборная России объявила имена трёх хоккеистов, вызванных на Олимпийские игры 2022 года. В число первых игроков вошли нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, а также голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

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