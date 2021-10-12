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Восемь российских игроков вошли в топ-100 хоккеистов НХЛ по версии The Athletic

Восемь российских игроков вошли в топ-100 хоккеистов НХЛ по версии The Athletic
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The Athletic представил топ-100 игроков Национальной хоккейной лиги и разделил их по группам. В их число вошли восемь российских хоккеистов.

Спортсмены были разделены на четыре группы. В первую попал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, во вторую – нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, в третью вошли форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В четвёртой группе оказались нападающий «Питтсубрг Пингвинз» Евгений Малкин, защитник «Тампы» Михаил Сергачёв и защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 13 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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