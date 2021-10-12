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Овечкин вышел на раскатку впервые после травмы, полученной в матче с «Филадельфией»

Овечкин вышел на раскатку впервые после травмы, полученной в матче с «Филадельфией»
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после травмы, полученной в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3), вышел на раскатку, сообщает журналист Саманта Пэлл в «Твиттере».

36-летний форвард пропустил несколько тренировок после того, как получил повреждение нижней части тела.

Ранее сообщалось, что нападающий вернётся на лёд в ближайшие дни. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявлял, что повреждение Овечкина не носит серьёзный характер.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 13 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

«Вашингтон» первую игру нового сезона НХЛ проведёт 14 октября дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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