Овечкин вышел на раскатку впервые после травмы, полученной в матче с «Филадельфией»

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после травмы, полученной в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз» (5:3), вышел на раскатку, сообщает журналист Саманта Пэлл в «Твиттере».
36-летний форвард пропустил несколько тренировок после того, как получил повреждение нижней части тела.
Ранее сообщалось, что нападающий вернётся на лёд в ближайшие дни. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявлял, что повреждение Овечкина не носит серьёзный характер.
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 13 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
«Вашингтон» первую игру нового сезона НХЛ проведёт 14 октября дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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