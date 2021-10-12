Коваленко головой забил «Салавату» в «зелёном дерби»

Сегодня, 12 октября, на «Уфа-Арене» уфимский «Салават Юлаев» принимает казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. К 39-й минуте гости ведут в счёте 1:0. Единственную шайбу на 33-й минуте головой забросил Николай Коваленко.



После броска Дмитрия Кагарлицкого по воротам уфимцев голкипер отбил шайбу, но та попала в голову Коваленко и залетела в ворота.

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В текущем сезоне, до матча с «Салаватом», Коваленко провёл 17 матчей и набрал в них 10 очков: забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач.



Перед стартовым свистком казанцы с 23 очками занимали четвёртое место в таблице Восточной конференции, отставая от «Салавата» на один балл, но сыграв на одну встречу больше.