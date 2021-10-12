«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных

«Питтсбург Пингвинз» поместил российского форварда Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных, сообщает официальный сайт «Пингвинз».

Помещение в долгосрочный список травмированных означает, что игрок в обязательном порядке должен пропустить первые 10 матчей команды на старте сезона.



Сейчас Малкин восстанавливается после травмы, из-за которой пропустит старт регулярного чемпионата. 35-летний форвард пропустит, по крайней мере, два первых месяца из-за травмы колена.



Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 13 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».