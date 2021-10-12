Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных

«Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных
Комментарии

«Питтсбург Пингвинз» поместил российского форварда Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных, сообщает официальный сайт «Пингвинз».

Помещение в долгосрочный список травмированных означает, что игрок в обязательном порядке должен пропустить первые 10 матчей команды на старте сезона.

Сейчас Малкин восстанавливается после травмы, из-за которой пропустит старт регулярного чемпионата. 35-летний форвард пропустит, по крайней мере, два первых месяца из-за травмы колена.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 13 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Новость по теме
«Питтсбург» взял паузу в переговорах с Малкиным о новом контракте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021