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СКА объявил о подписании контракта с Никитой Гусевым на один сезон

СКА объявил о подписании контракта с Никитой Гусевым на один сезон
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Санкт-петербургский СКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Никитой Гусевым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. Игрок будет выступать под 97-м номером.

Ранее «Чемпионат» первым сообщил о том, что хоккеист вернётся в Россию и подпишет контракт с петербургским клубом.

Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» отказался предлагать российскому нападающему полноценный контракт.

Игрок с 2019 года выступает в НХЛ, а с лета находился в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто». В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.

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