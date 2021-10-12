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«Рейнджерс» разрешили Кравцову связываться с другими клубами. Ранее его отправили в АХЛ

«Рейнджерс» разрешили Кравцову связываться с другими клубами. Ранее его отправили в АХЛ
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«Нью-Йорк Рейнджерс» разрешил российскому форварду Виталию Кравцову связываться с другими клубами НХЛ, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере». Ранее клуб отправил хоккеиста в АХЛ.

Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ, а всего провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

Также в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Кравцов, выступая за «Трактор», принял участие в 49 встречах, забросив 16 шайб и отдав восемь результативных передач. Российский форвард за всю регулярку набрал 24 очка.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 13 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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