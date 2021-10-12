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«Ак барс» обыграл шайбу Коваленко «Салавату» через голы Роналду и Робина ван Перси

«Ак барс» обыграл шайбу Коваленко «Салавату» через голы Роналду и Робина ван Перси
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Сегодня, 12 октября, на «Уфа-Арене» уфимский «Салават Юлаев» принимает казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. К 53-й минуте счёт в матче равный – 2:2. После шайбы, которую форвард Николай Коваленко забросил головой, «Ак Барс» выложил в «Твиттере» видео с подписью «Лучшие голы головой в истории» и показал забитые мячи Криштиану Роналду и Робина ван Перси.

Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте «Ак Барса».

После броска Дмитрия Кагарлицкого по воротам уфимцев голкипер отбил шайбу, но та попала в голову Коваленко и залетела в ворота.

В текущем сезоне, до матча с «Салаватом», Коваленко провёл 17 матчей и набрал в них 10 очков: забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач.

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