«Салават» за 39 секунд отыграл 0:2 у «Ак Барса», Алалыкин забросил в первой смене

Сегодня, 12 октября, на «Уфа-Арене» уфимский «Салават Юлаев» принимает казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. К 56-й минуте счёт в матче равный – 2:2. По ходу третьего периода хозяева отыграли две шайбы за 39 секунд.

На 33-й минуте после броска Дмитрия Кагарлицкого по воротам уфимцев голкипер отбил шайбу, но та попала в голову Николаю Коваленко и залетела в ворота, на 28-й Дмитрий Воронков увеличил преимущество гостей с передач Стивена Кэмпфера и Марка Янчевского, на 52-й минуте Шакир Мухамадуллин в большинстве отыграл одну шайбу с передачи Маркуса Гранлунда, а через 39 секунд отличился Данил Алалыкин, который провёл первую смену в матче. Ему ассистировал Григорий Панин.