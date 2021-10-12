Александр Кожевников: СКА продолжает возвращать хоккеистов из-за океана
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что возвращение Никиты Гусева в СКА положительным образом скажется на команде.
«Нужно отдать должное менеджменту СКА, который продолжает работу над усилением состава, причём за счёт возвращения игроков из-за океана. Гусев – один из самых любимых игроков в нашей стране. Кроме него, будет ещё и Зыков. Он в довольно раннем возрасте уехал за океан, через АХЛ пробился в НХЛ. Зыков – воспитанник питерского хоккея, он возвращается в родной город и это для него отличная возможность перезапустить карьеру», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
Напомним, ранее СКА объявил о заключении контракта с Гусевым до конца сезона.
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